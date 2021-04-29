Kahramanmaraş'ta üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine akademi kartı
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Kahramanmaraş'ta üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine akademi kartı

Kahramanmaraş'ta üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine akademi kartı
Anadolu Ajansı / Sinan Doruk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Afşin Belediyesi tarafından üniversite sınavına hazırlanan bin 300 öğrenciye, üzerindeki şifre ile girdikleri uygulamada sanal olarak ders çalışıp soru çözebilecekleri "Afşin Belediyesi Akademi Kartı" dağıtıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin Belediyesi tarafından üniversite sınavına hazırlanan bin 300 öğrenciye, üzerindeki şifre ile girdikleri uygulamada sanal olarak ders çalışıp soru çözebilecekleri "Afşin Belediyesi Akademi Kartı" dağıtıldı.

Afşin Anadolu Lisesinde öğrencilere akademi kartlarını dağıtan Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, ilçedeki 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin eğitimine online olarak katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Akdemi kartlarının içerisinde sınırsız video izleme hakkı, yapay zeka rehberlik, ders anlatım föyü, canlı dersler, soru bankaları ve online eğitimin bulunduğunu belirten Belediye Başkanı Güven, sınavda Afşinli öğrencileri bir adım öne çıkartmak istediklerini dile getirdi.

Güven, şunları kaydetti:

"Afşin Belediyesi olarak, tam kapanma arifesinde ilçemizdeki üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimiz başta olmak üzere 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimizin de yararlanabileceği yapay zeka tabanlı Afşin Belediyesi Akademi uygulamasını hazırlattık. Öğrencilerimizin kartlardaki şifreyle giriş yapmasının ardından kendilerini bir yapay zeka karşılayacak ve hedeflenen bölüme göre yönlendirme yapacak. Yapılan deneme sınavlarında verilen doğru veya yanlış cevaplara göre öğrencileri yönlendirecek. Ayrıca öğrenci ne kadar çok başarılı olursa akademi kartındaki ödüllendirme sistemindeki ödülleri kazanabilecek."

İlçedeki tüm lise son sınıf öğrencilerine bu kartları dağıtacaklarını ifade eden Güven, "Yapak zeka ile öğrencilerimiz konulara çalışabilecek. Türkiye genelindeki bir uygulama olduğu için öğrencilerimiz kendi sıralamasını görebilecek. Öğrencilerimiz çözmedikleri soruları özel olarak gönderecek ve tekrar dönüş yapılacak. Belediye olarak bunun takibini yapacağız. Pandeminin etkilerini en aza indirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba da Afşin Belediyesi ile yapmış oldukları proje kapsamında interaktif dershaneyi öğrencilerle buluşturduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"İçeriğinde videolu konu anlatımları, deneme sınavları var. Yapay zeka tabanlı bir uygulama oluğu için yanlış yapılan sorularda öğrencilerimiz yönlendirilecek. Akıllı dershane uygulamasını öğrencilerimize hediye eden Afşin Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven'e teşekkür ediyorum. İnşallah öğrencilerimiz de bu sanal dershane sayesinde daha başarılı olurlar ve arzu ettikleri bölümleri kazanırlar."

Kartlar, öğrencilere ulaştırılmak üzere okul idarecilerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk

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