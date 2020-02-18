Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencileri binalarının risk taşıdığı iddiasıyla eylem yaptı

18.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:06

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Teknik Bilimler ve Sosyal Bilimler meslek yüksekokullarındaki bazı öğrenciler, eğitim gördükleri binaların depreme karşı risk taşıdığı iddiasıyla eylem yaptı.

KSÜ Karacasu Yerleşkesi'nde eğitim gören bazı öğrenciler, derslere girmeyerek, okul önünde toplandı.

Bunun üzerine KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı, okula gelerek öğrencilerle konuştu.

Saltalı'nın, Karacasu'da bulunan iki okulun Avşar Yerleşkesi'ne taşınacağını belirtmesinin ardından öğrenciler dağıldı.

"Bu konuda aylardır çalışıyoruz"

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, beraberindeki rektör yardımcılarıyla düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş'ın, deprem riski bulunan bölgelerden biri olduğunu söyledi.

Öğrencilerin eylem yaptığı Karacasu Yerleşkesi'nde Teknik Bilimler ile Sosyal Bilimler meslek yüksekokullarının bulunduğunu anımsatan Can, buradaki binaların da "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" öncesi inşa edildiğini belirtti.

Göreve başladıkları günden beri konuyla ilgili gerekli yatırımların yapılması ve bütçenin konulması için çaba içinde olduklarını ifade eden Can, şöyle konuştu:

"Bu binalarla ilgili yazdığımız resmi yazılar da bulunmaktadır. Bu noktada Ankara'ya her gittiğimizde gerek bürokrasi ile gerek siyasi otoritelerle ve gerekse Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileriyle konuyu istişare ettik ve Kahramanmaraş'ımızın deprem riski olan bölgesindeki yüksekokullarımızın durumu hakkında açıklamalarda bulunduk. Ankara bürokrasisi de gereken her türlü desteğin 2020-2021 yılı içerisinde verileceğini ifade etti. Zaten bu konuda aylardır çalışıyoruz. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi olarak bizler Karacasu'da bulunan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu yeni binalarının Avşar Yerleşkesi'ne yapılmasına karar verdik, yerlerini belirledik. Önümüzdeki ay içerisinde bu iki okulumuzun da temellerinin atılmasının planlarını yaptık."

Can, 2020-2021 eğitim öğretim yılı içinde Karacasu'da bulunan iki okulu Avşar Yerleşkesi'ne taşıyacaklarını, öğrencilerin de öğretim elemanlarının da isteklerini bu şekilde gerçekleştireceklerini söyledi.

"Yıkılma kararı verilmiş şeklinde yanlış bir bilgi var"

En kısa zamanda bu okulların taşınmasının yanında başka formüller de aradıklarına dikkati çeken Can, şunları kaydetti:

"Acaba bu öğretim yılı içinde bu okullarımızı başka binalara taşıyabilir miyiz diye de gerek Valiliğimiz gerekse Büyükşehir Belediyemizle görüşme halindeyiz. Valiliğimiz, belediyelerimiz, şehrimizin tüm yönetimi, siyasilerimiz, bürokrasimiz, sadece üniversitemizle ilgili değil Kahramanmaraş'taki tüm riskli binalarla ilgili bir çalışma içinde. Biz de bu çalışma gruplarının içerisinde bulunuyoruz. En kısa zamanda Karacasu'daki binalarımızla ilgili tedbirlerin icraata konulacağını düşünüyorum. Karacasu'daki okullarımızla ilgili 'yıkılma kararı verilmiş' şeklinde yanlış bir bilgi var. Karacasu'daki binalarımız, 1998-2007 tarihlerinde çıkarılan 'Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik'lerden önce yapılan binalardır ve bu binaların yenilenmesiyle ilgili çalışmalarımız hızlı şekilde devam etmektedir."

Kaynak: AA