Kahramanmaraş'ta, 'Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri' düzenlenecek
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Kahramanmaraş'ta, 'Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri' düzenlenecek

Kahramanmaraş'ta, 'Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri' düzenlenecekKAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi'nce ilki düzenlenecek olan 'Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri' tanıtım toplantısı yapıldı.

23.08.2020 14:46 | Son Güncelleme: 23.08.2020 14:53

Kahramanmaraş'ta, 'Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri' düzenlenecek

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi'nce ilki düzenlenecek olan 'Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri' tanıtım toplantısı yapıldı.

7 Güzel Adam Müzesi'nin bahçesindeki toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş'ın metrekare başına düşen söz ustası bakımından dünyanın en önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi. 16-20 Kasım tarihlerinde 1'inci Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri düzenleyeceklerini belirten Güngör, Kahramanmaraş, büyük bir edebiyat geleneğine sahip, sözün dolaşımının süreklilik arz ettiği, irfanın ve hikmetin hüküm sürdüğü bir şehir. Biz bu etkinlik için 'Çünkü sözümüz var? sloganıyla çıktık yola. Kahramanmaraş'ın sözünü sadece Türkiye'ye değil, bütün dünyaya ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz dedi.

'UNESCO YARATICI ŞEHİRLER AĞI'NA GİRME HEDEFİMİZ VAR'

Etkinliğin, pandemi nedeniyle oluşan yeni normale uygun bir şekilde yapılacağını kaydeden Güngör, Şehrimizin edebiyat alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na girme hedefi var. Şu an arkadaşlarımız raporlama ve lobi çalışmalarına hız vermiş durumdalar. İnanıyoruz ki bu sene o sene olacak ve Kahramanmaraş, UNESCO ağına dahil olmanın avantajlarını yaşayacağı bir döneme girmiş olacak diye konuştu.

GÜVENÇ MARAŞ, ŞİİRİN VE EDEBİYATIN BAŞKENTİDİR

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç de etkinliğin kente çok yakışacağını vurgulayarak, Bu ülkede şiir adına konuşulacaksa bu Maraş'tan başlamalıdır. Bu ülkede hikaye üzerine konuşulacaksa bu Maraş'tan başlamalıdır. Bu ülkede yazı hakkında konuşulacaksa Maraş'tan başlamalıdır dedi.

COŞKUN YENİ ŞAİR VE YAZARLARIN YETİŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAK

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ise Kahramanmaraşlı yazarlar ve şairlerin edebiyat dünyasına kültürel bir miras bıraktığını belirterek şunları söyledi

Bu kültürel mirastan güç alarak gelecek nesiller arasından yeni şair ve yazarların yetişmesinde büyük katkı sağlayacağını düşündüğüm bu organizasyonun gelenekselleşerek devam etmesini ve paydaş kurumlarla birlikte hep beraber devam etmesini temenni ediyorum. İnanıyorum ki bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz Kahramanmaraş Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri Kahramanmaraş'ımızın kültürünün ulusal ve uluslararası platformda daha anlaşılır ve görünür olmasına katkıda bulunacaktır.

Kahramanmaraş'ta, 'Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri' düzenlenecek

Kaynak: DHA

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