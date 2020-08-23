Kahramanmaraş'ta, 'Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri' düzenlenecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kahramanmaraş'ta, 'Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri' düzenlenecek

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi'nce ilki düzenlenecek olan 'Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri' tanıtım toplantısı yapıldı.

Kahramanmaraş'ta, 'Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri' düzenlenecek
23.08.2020 14:02 | Son Güncelleme: 23.08.2020 14:49

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi'nce ilki düzenlenecek olan 'Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri' tanıtım toplantısı yapıldı. 

7 Güzel Adam Müzesi'nin bahçesindeki toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş'ın metrekare başına düşen söz ustası bakımından dünyanın en önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi. 16-20 Kasım tarihlerinde 1'inci Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri düzenleyeceklerini belirten Güngör, "Kahramanmaraş, büyük bir edebiyat geleneğine sahip, sözün dolaşımının süreklilik arz ettiği, irfanın ve hikmetin hüküm sürdüğü bir şehir. Biz bu etkinlik için 'Çünkü sözümüz var' sloganıyla çıktık yola. Kahramanmaraş'ın sözünü sadece Türkiye'ye değil, bütün dünyaya ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.

'UNESCO YARATICI ŞEHİRLER AĞI'NA GİRME HEDEFİMİZ VAR'Etkinliğin, pandemi nedeniyle oluşan yeni normale uygun bir şekilde yapılacağını kaydeden Güngör, "Şehrimizin edebiyat alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na girme hedefi var. Şu an arkadaşlarımız raporlama ve lobi çalışmalarına hız vermiş durumdalar. İnanıyoruz ki bu sene o sene olacak ve Kahramanmaraş, UNESCO ağına dahil olmanın avantajlarını yaşayacağı bir döneme girmiş olacak" diye konuştu.GÜVENÇ: MARAŞ, ŞİİRİN VE EDEBİYATIN BAŞKENTİDİRTBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç de etkinliğin kente çok yakışacağını vurgulayarak, "Bu ülkede şiir adına konuşulacaksa bu Maraş'tan başlamalıdır. Bu ülkede hikaye üzerine konuşulacaksa bu Maraş'tan başlamalıdır. Bu ülkede yazı hakkında konuşulacaksa Maraş'tan başlamalıdır" dedi.COŞKUN: YENİ ŞAİR VE YAZARLARIN YETİŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAKKahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ise Kahramanmaraşlı yazarlar ve şairlerin edebiyat dünyasına kültürel bir miras bıraktığını belirterek şunları söyledi: "Bu kültürel mirastan güç alarak gelecek nesiller arasından yeni şair ve yazarların yetişmesinde büyük katkı sağlayacağını düşündüğüm bu organizasyonun gelenekselleşerek devam etmesini ve paydaş kurumlarla birlikte hep beraber devam etmesini temenni ediyorum. İnanıyorum ki bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz Kahramanmaraş Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri Kahramanmaraş'ımızın kültürünün ulusal ve uluslararası platformda daha anlaşılır ve görünür olmasına katkıda bulunacaktır."

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu Ekonomi
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı Ekonomi
Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı
Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok Ekonomi
Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı...
Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı Güncel
Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı Magazin
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Tarihin en korkunç felaketlerinden biri yaşanıyor! Alev alev yanan California'da cesetlere bile ulaşılamıyor Dünya
Tarihin en korkunç felaketlerinden biri yaşanıyor! Alev alev yanan California'da cesetlere bile ulaşılamıyor
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki kişi gözaltına alındı
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki kişi gözaltına alındı
İran, incelemeleri tamamlanan Ukrayna uçağının kokpit konuşmalarını paylaştı
İran, incelemeleri tamamlanan Ukrayna uçağının kokpit konuşmalarını paylaştı
Koronavirüs risk grubunda bulunanlar rapor alarak izinli sayılabilecek
Koronavirüs risk grubunda bulunanlar rapor alarak izinli sayılabilecek
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Mahallelinin imdadına muhtar yetişti! Kepçe ile araba çıkarma operasyonu ilginç görüntülere sahne oldu
Mahallelinin imdadına muhtar yetişti! Kepçe ile araba çıkarma operasyonu ilginç görüntülere sahne oldu
Manisa'da intikam cinayeti: Kardeşini öldüren kişinin akrabasını öldürdü
Manisa'da intikam cinayeti: Kardeşini öldüren kişinin akrabasını öldürdü
100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük
100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük
G.Saray'ın eski yıldızı Podolski, Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'ye olan transferini doğru bulmadı: Ben olsaydım asla gitmezdim
G.Saray'ın eski yıldızı Podolski, Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'ye olan transferini doğru bulmadı: Ben olsaydım asla gitmezdim
İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısı yeniden binin üzerine çıktı
İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısı yeniden binin üzerine çıktı
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Son dakika haberleri! Red Hot Chilli Peppers'ın eski gitaristi Jack Sherman öldü
Son dakika haberleri! Red Hot Chilli Peppers'ın eski gitaristi Jack Sherman öldü
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu
Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Donald Trump Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Onur Saylak Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Ali Koç Caner Erkin Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Sel Kaza Adana Dereli
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta, 'Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri' düzenlenecek - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 15:04:53. #1.15#
title