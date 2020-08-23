Kahramanmaraş'ta, 'Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri' düzenlenecek KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi'nce ilki düzenlenecek olan 'Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri' tanıtım toplantısı yapıldı.

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi'nce ilki düzenlenecek olan 'Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri' tanıtım toplantısı yapıldı.

7 Güzel Adam Müzesi'nin bahçesindeki toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş'ın metrekare başına düşen söz ustası bakımından dünyanın en önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi. 16-20 Kasım tarihlerinde 1'inci Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri düzenleyeceklerini belirten Güngör, "Kahramanmaraş, büyük bir edebiyat geleneğine sahip, sözün dolaşımının süreklilik arz ettiği, irfanın ve hikmetin hüküm sürdüğü bir şehir. Biz bu etkinlik için 'Çünkü sözümüz var' sloganıyla çıktık yola. Kahramanmaraş'ın sözünü sadece Türkiye'ye değil, bütün dünyaya ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.

'UNESCO YARATICI ŞEHİRLER AĞI'NA GİRME HEDEFİMİZ VAR'Etkinliğin, pandemi nedeniyle oluşan yeni normale uygun bir şekilde yapılacağını kaydeden Güngör, "Şehrimizin edebiyat alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na girme hedefi var. Şu an arkadaşlarımız raporlama ve lobi çalışmalarına hız vermiş durumdalar. İnanıyoruz ki bu sene o sene olacak ve Kahramanmaraş, UNESCO ağına dahil olmanın avantajlarını yaşayacağı bir döneme girmiş olacak" diye konuştu.GÜVENÇ: MARAŞ, ŞİİRİN VE EDEBİYATIN BAŞKENTİDİRTBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç de etkinliğin kente çok yakışacağını vurgulayarak, "Bu ülkede şiir adına konuşulacaksa bu Maraş'tan başlamalıdır. Bu ülkede hikaye üzerine konuşulacaksa bu Maraş'tan başlamalıdır. Bu ülkede yazı hakkında konuşulacaksa Maraş'tan başlamalıdır" dedi.COŞKUN: YENİ ŞAİR VE YAZARLARIN YETİŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAKKahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ise Kahramanmaraşlı yazarlar ve şairlerin edebiyat dünyasına kültürel bir miras bıraktığını belirterek şunları söyledi: "Bu kültürel mirastan güç alarak gelecek nesiller arasından yeni şair ve yazarların yetişmesinde büyük katkı sağlayacağını düşündüğüm bu organizasyonun gelenekselleşerek devam etmesini ve paydaş kurumlarla birlikte hep beraber devam etmesini temenni ediyorum. İnanıyorum ki bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz Kahramanmaraş Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri Kahramanmaraş'ımızın kültürünün ulusal ve uluslararası platformda daha anlaşılır ve görünür olmasına katkıda bulunacaktır."

Kaynak: DHA