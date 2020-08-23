Kahramanmaraş'ta Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri düzenlenecek
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Kahramanmaraş'ta Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri düzenlenecek

Türk edebiyatına yön veren birçok yazarın yetiştiği ve eğitim gördüğü Kahramanmaraş'ta, Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri düzenlenecek.

Kahramanmaraş'ta Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri düzenlenecek
23.08.2020 13:29 | Son Güncelleme: 23.08.2020 13:29

Türk edebiyatına yön veren birçok yazarın yetiştiği ve eğitim gördüğü Kahramanmaraş'ta, Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri düzenlenecek.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Dulkadiroğlu ilçesindeki 7 Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nin bahçesinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısındaki konuşmasında, Kahramanmaraş'ın, edebiyat dünyasında söz sahibi şair ve yazarları barındıran bir edebiyat şehri olduğunu söyledi.

Kentin edebiyattaki tarihsel birikiminin ortaya konulması ve gelecek nesillerin edebiyata yönlendirilmesinin, herkesin ortak görevi olduğunu ifade eden Coşkun, şunları kaydetti:

"Şair ve yazarlar şehri olan Kahramanmaraş'ımızın yazar ve şairleri, edebiyat dünyasına kültürel bir miras bırakmıştır. Bu kültürel mirastan güç alarak gelecek nesillerden yeni şair ve yazarların yetişmesine büyük katkı sağlayacağını düşündüğüm bu organizasyonun, gelenekselleşerek paydaş kurumlarla devam etmesini temenni ediyorum. İnanıyorum ki, ilkini düzenleyeceğimiz Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri, kentimizin kültürünün, ulusal ve uluslararasında daha anlaşılır ve görünür olmasına katkıda bulunacaktır."

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ise edebiyatla ilgili etkinliğin, düzenlenmesinde geç kalınmasına rağmen Kahramanmaraş'a yakışacağını belirtti.

Güvenç, Kahramanmaraş'ın geçmişte önemli edebiyatçılara ev sahipliğini yaptığı ifade ederek, şöyle konuştu:

"Allah'a hamd olsun, öyle bir mirasın devrini almışız ki vicdan sahibi hiç kimsenin itiraz edemeyeceği zenginliğe sahibiz. Kahramanmaraş şiirin, şairin ve edebiyatın başkentidir. Dün öyleydi, bugün böyle, yarın da öyle olacaktır. Necip Fazıl, Rasim Özdenören ve Nuri Pakdil de öyleydi ve şu an aramızda olan sizler sayesinde böyledir ve böyle olmaya devam edecektir."

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de kentin büyük bir edebiyat geleneğine sahip, edebiyat içeriklerinin dolaşımının süreklilik arz ettiği, irfanın ve hikmetin hüküm sürdüğü şehir olduğunu aktardı.

Kentin edebiyattaki mirasının, Türkiye'nin yanı sıra dünyaya ulaştırılması gayreti içerisinde olduklarını kaydeden Güngör, şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş'ta büyük bir edebiyat geleneğinden söz ediyoruz. Hem büyük hem de kesintisiz. Karacaoğlan'dan Ahmet Kuddusi'ye, Necip Fazıl'dan Nuri Pakdil'e, Aşık Mahzuni Şerif'ten Abdürrahim Karakoç'a kadar bir kesintisiz gelenek. Biz bu geleneğimizi, Edebiyat ve Şiir Günleri ile taçlandırarak, edebiyattaki öncülüğümüzü ortaya koymak istedik."

Programa, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir ve İmran Kılıç ile İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun yanı sıra çok sayıda şair ve yazar katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri ile 16-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri'nde, edebiyatın birçok dalında yarışmalar, sunum ve eğitim programları düzenlenecek.

Kaynak: AA

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