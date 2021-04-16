Kahramanmaraş'ta ülkeye yasa dışı yollarla giren 13 yabancı uyruklu kişi yakalandı
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Kahramanmaraş'ta ülkeye yasa dışı yollarla giren 13 yabancı uyruklu kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta ülkeye yasa dışı yollarla giren 13 yabancı uyruklu kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta yurda yasa dışı yollardan giren 13 yabancı uyruklu kişi, sınır dışı edilecek.

Kahramanmaraş'ta yurda yasa dışı yollardan giren 13 yabancı uyruklu kişi, sınır dışı edilecek.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kent genelinde ekiplerce yapılan çalışmalarda 3'ü Pakistan 10'u Afganistan uyruklu 13 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

Üzerlerinden sahte kimlik çıkan yabancı uyrukluların sınır dışı işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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