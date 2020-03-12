Kahramanmaraş'ta ulaşıma dezenfekte Kahramanmaraş'ta ulaşıma dezenfekte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden toplu taşımaya ilaçlama uygulaması yapıldı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi il genelinde toplu taşıma araçlarında başlattığı ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptı.

Kahramanmaraş'ta ulaşıma dezenfekte

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden toplu taşımaya ilaçlama uygulaması yapıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi il genelinde toplu taşıma araçlarında başlattığı ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarında başlattığı ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları kapsamında özel halk otobüslerinin yanı sıra Kahramanmaraş Şehirlerarası Terminali ile başladı.

Şehir genelinde toplu taşımada vatandaşların kullandığı belediye otobüslerinin ilaçlanmasının ardından özel halk otobüslerinde de ilaçlama çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri Özel Halk Otobüslerinin toplu olarak bulunduğu Arasa Otopark üzerinde otobüslerde ve Kahramanmaraş Otogarı'nda ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş Otogarında yapılan ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarından memnun olduklarını kaydeden firma yetkilisi Bekir Tekinşen, "Büyükşehir Belediyemiz gerek otogar içerisinde gerekse şehirlerarası yolcu taşıması yapan otobüslerde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına başladı. Bu uygulamadan oldukça memnunuz. Herhangi bir salgın hastalığa meydan vermeden böyle bir uygulama yapmasından dolayı otogar esnafları olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz" dedi.

Kahramanmaraş Otogarında Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına dikkat çeken firma yetkilisi Alican Kayabaşı ise, "Sağ olsun büyükşehir belediyemizin ekipleri gerek otogar içerisinde gerekse otobüs ve minibüslerde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyorlar. Halkımızın bu konuda bir endişe duymasına gerek yok. Yolcularımıza ve tüm insanlarımıza sesleniyorum. Ülkemizde ve şehrimizde gerekli önlem ve tedbirler alınmaktadır. Endişe edilecek bir durum yoktur. Ayrıca firma olarak bizler de üzerimize düşen görevi fazlasıyla yerine getirmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA