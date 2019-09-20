Kahramanmaraş'ta uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ta uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ta uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

20.09.2019 23:20
Kahramanmaraş'ta uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ta uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Selahattin Saz'ın (21) kullandığı 44 KN 249 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun 23. kilometresinde yol kenarındaki ağaçlara çarpıp uçuruma yuvarlandı. Sürücü Saz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Saz'ın cenazesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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