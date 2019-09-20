Kahramanmaraş'ta uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
Kahramanmaraş'ta uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ta uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Selahattin Saz'ın (21) kullandığı 44 KN 249 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun 23. kilometresinde yol kenarındaki ağaçlara çarpıp uçuruma yuvarlandı. Sürücü Saz, olay yerinde hayatını kaybetti.
Saz'ın cenazesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.