Kahramanmaraş'ta ücretsiz psikososyal destek
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Kahramanmaraş'ta ücretsiz psikososyal destek

Kahramanmaraş'ta ücretsiz psikososyal destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kahramanmaraş'ta ücretsiz psikososyal danışmanlık ve eğitimlerle pandemi süresince yaklaşık 50 bin vatandaşa hizmet sağlandı.

Kahramanmaraş'ta ücretsiz psikososyal danışmanlık ve eğitimlerle pandemi süresince yaklaşık 50 bin vatandaşa hizmet sağlandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan "Aile Danışma Merkezleri" uzman psikolog ve sosyologları pandemi süresince yaklaşık 50 bin vatandaşa hizmet sağladı. Tam kapanma dönemlerinde de sağlanan hizmetler online ya da telefonla gerçekleştirilirken, kısıtlılıkların kaldırılmasıyla birlikte yüz yüze seanslar da yeniden başlatıldı.

Bahçelievler ve Karaziyaret mahallelerinde bulunan Aile Danışma Merkezleri'nin yanı sıra tarihi Deligönüller Konağı'nda da gerçekleştirilen psikososyal destek seanslarında, çift terapisi, eğitim koçluğu, çocuk ve aile danışmanlık hizmeti sağlanıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Destek almak isteyen vatandaşlarımız, Bahçelievler Aile Danışma Merkezi 0344 2235078, Karaziyaret Aile Danışma Merkezi 0344 2512176 ve Deligönüller Konağı Aile Danışma Merkezine 0344 2214686 telefonlarından ulaşarak randevu alabilirler" ifadeleri kullanıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta ücretsiz psikososyal destek
Kahramanmaraş'ta ücretsiz psikososyal destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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