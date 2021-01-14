Kahramanmaraş'ta Türk Kızılay ekipleri ihtiyaç sahibi ailenin yüzünü güldürdü
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Kahramanmaraş'ta Türk Kızılay ekipleri ihtiyaç sahibi ailenin yüzünü güldürdü

14.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:03
Kahramanmaraş'ta Türk Kızılay ekipleri ihtiyaç sahibi ailenin yüzünü güldürdü

Kahramanmaraş'ta Türk Kızılay ve Genç Kızılay ekiplerince Dulkadiroğlu ilçesinde ihtiyaç sahibi aileye gıda, giyecek ve ısınma malzemesi yardımında bulunuldu.

Kahramanmaraş'ta Türk Kızılay ve Genç Kızılay ekiplerince Dulkadiroğlu ilçesinde ihtiyaç sahibi aileye gıda, giyecek ve ısınma malzemesi yardımında bulunuldu.

İlçeye bağlı Erkenez Mahallesi'nde yaşayan ihtiyaç sahibi aileye Türk Kızılay ve Genç Kızılay ekiplerince 1 ton odun, gıda malzemeleri, mutfak tüpü ve giysi yardımı yapıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu, ailenin çocuklarından birinin kendilerinden bot istediğini, bir pasta ile bot hediye ettiklerini söyledi.

Şerefoğlu, ailenin yaşadığı evin duvarlarının briket olduğunu ancak çatısının çadırla kapatıldığını, kısa süre içerisinde bu ihtiyaçlarının da giderileceğini ve tadilat yapılacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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