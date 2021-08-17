Kahramanmaraş'ta tünelde iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta tünelde iki araç çarpıştı: 2 yaralı Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta tünelde iki araç çarpıştı: 2 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş Kayseri Edebiyat Yolu Nuri Pakdil tüneli içinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 33 NRN 21 plakalı otomobil ile 46 ACL 041 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak durdu. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri araçlarda bulunan yaralılara müdahale yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazada araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza sonrası polisin soruşturması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey