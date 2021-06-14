Kahramanmaraş'ta tüfekli saldırı: 1 ağır yaralı
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Kahramanmaraş'ta tüfekli saldırı: 1 ağır yaralı

Kahramanmaraş'ta tüfekli saldırı: 1 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta meydana gelen tüfekli saldırıda bir kişi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen tüfekli saldırıda bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesi Osman Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yanında silah seslerinin duyulması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Bölgede araştırma yapan ekipler bir kişinin yerde hareketsiz halde yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ismi öğrenilemeyen yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayda kullanılan tüfeği Tarihi Maraş Kalesi civarında buldu. Olayla ilgili kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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