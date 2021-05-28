Kahramanmaraş'ta tüfekli maganda alarmı
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Kahramanmaraş'ta tüfekli maganda alarmı

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta tüfekli maganda alarmı Tüfekle havaya ateş açan maganda yakalandı Kahramanmaraş'ta av tüfeğiyle havaya rastgele ateş eden bir kişi, Özel Harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kahramanmaraş'ta tüfekli maganda alarmı

Tüfekle havaya ateş açan maganda yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta av tüfeğiyle havaya rastgele ateş eden bir kişi, Özel Harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesi'nde bir otomobil içerisinden rastgele havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Bu sırada bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri şüphelinin kullandığı otomobili durdurmak istedi. Polislerin "dur" ikazına uymayan otomobil bölgeden uzaklaşmaya başladı. Yaya olarak kaçmaya çalışan kişinin yakalanması için çok sayıda özel harekat, resmi ve sivil ekipler sevk edildi.

Yapılan çalışma sonrası ekipler önce kaçan İ.K'yi ardından bir ikametin bahçesine sakladığı tüfeği ele geçirdi. Alkollü olduğu öğrenilen şahıs gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta tüfekli maganda alarmı
Kahramanmaraş'ta tüfekli maganda alarmı
Kahramanmaraş'ta tüfekli maganda alarmı
Kahramanmaraş'ta tüfekli maganda alarmı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey

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