Kahramanmaraş'ta triatlon yapılması için ilk adım atıldı
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Kahramanmaraş'ta triatlon yapılması için ilk adım atıldı

Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Kahramanmaraş'ta triatlon yapılması için ilk adım atıldı

Türkiye Triatlon Federasyonu Genel Koordinatörü Serkan Şimşek, triatlon potansiyelini araştırmak için Kahramanmaraş'ta yerel yönetim temsilcileri ile bir araya geldi.

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Türkiye Triatlon Federasyonu Genel Koordinatörü Serkan Şimşek, triatlon potansiyelini araştırmak için Kahramanmaraş'ta yerel yönetim temsilcileri ile bir araya geldi.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, Serkan Şimşek'in Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz'la görüştüğü belirtildi.

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesinin koordinasyonuyla inşaatı devam eden EXPO 2023 projesini de inceleyen Şimşek'in, buranın triatlon müsabakası gerçekleştirmek için uygun olup olmayacağına dair temaslarda bulunduğu aktarıldı.

Görüşmelerle ilgili açıklama yapan Şimşek, "Sayın Başkan'ın nazik daveti sonrası Kahramanmaraş'a geldik. Gerek burada gerekse Mersin, Adana, Gaziantep, Hatay gibi potansiyeli yüksek civar illerde triatlon branşına yatırım yapmak istiyoruz. Bu kapsamda, triatlona ilgiyi ve sporcu sayımızı artıracak bölgesel alt lig yapı çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Kahramanmaraş ziyaretimiz bu kapsamda bizim için çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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