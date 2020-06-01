Kahramanmaraş'ta trenin çarptığı tırın sürücüsü öldü
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı tırın sürücüsü öldü.
01.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:47
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı tırın sürücüsü öldü.
İskenderun-Malatya seferini yapan 63619 sefer sayılı yük treni, ilçeye bağlı Şekeroba Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, Yunis Boran (37) idaresindeki 27 AAF 879 plakalı tıra çarptı.
Kazada tır sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Sürücünün cenazesi, Türkoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA