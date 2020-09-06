Kahramanmaraş'ta traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
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Kahramanmaraş'ta traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
06.09.2020 22:49 | Son Güncelleme: 06.09.2020 23:24

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ali Bayır idaresindeki 46 BN 809 plakalı römork takılı traktör, Dereli Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile römorktaki 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

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