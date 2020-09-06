Kahramanmaraş'ta traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
06.09.2020 22:49 | Son Güncelleme: 06.09.2020 23:24
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ali Bayır idaresindeki 46 BN 809 plakalı römork takılı traktör, Dereli Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile römorktaki 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu belirlendi.
Kaynak: AA