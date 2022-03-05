KAHRAMANMARAŞ - Trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler

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KAHRAMANMARAŞ - Trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA, Tunahan Akgün - Güncel
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

M.K. idaresindeki 46 BE 137 plakalı kamyonet ile M.E'nin kullandığı 46 HR 958 plakalı otomobil, Azerbaycan Bulvarı Belediye Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın ardından savrularak duran otomobilin motor kısmı alev aldı. Araçta çıkan yangın çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Otomobilde sıkışan M.E, S.B. ve I.M, itfaiye personelince çıkartılarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Hastanelere kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü M.E. yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi bulunan S.B, I.M. ile kamyonet sürücüsü M.K'nin tedavisine devam ediliyor.

Bu arada, kaza, bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kavşakta çarpışan otomobil ile kamyonetin savrulmaları, otomobilin motor kısmında çıkan yangının çevredekilerce söndürülmesi ve ekiplerin çalışmaları yer alıyor.

KAHRAMANMARAŞ - Trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ - Trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ - Trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA / Tunahan Akgün - Güncel

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Otomobil, Kamyonet, Güncel, Haberler

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