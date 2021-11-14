Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 8 yaralı

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 8 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu İlçesi Aksu Mahallesi'nde meydana geldi. Türkoğlu İlçesi istikametine seyir halinde olan H.A. idaresindeki 31 SY 949 plakalı otomobil ile karşı yönden gelip servis yoluna girmek isteyen B.T. idaresindeki 46 AEB 714 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 31 SY 949 plakalı otomobil sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan M.A. ve İ.Y. ile 46 AEB 714 plakalı otomobil sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan C.T., F.Y.T., N.T. ve M.T. yaralandı.

İlk müdahalesi yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası yaşanan kurtarma anı ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinin kamerasına yansıdı.

Kaza sonrası kısa süreli aksayan trafik, araçların yol dışı edilmesinin ardından yeniden devam etti. kazayla ilgili soruşturma sürüyor.