Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 8 yaralı Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş Batı Çevre Yolu'ndaki ışıklı kavşakta meydana geldi. Ömer D. idaresindeki 52 RC 750 plakalı otomobil, Kahramanmaraş'tan Kayseri istikametine seyir halindeyken 34 BPY 146 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil etrafa savrulurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan yaralılardan V.K., Z.D., F.K., Ö.D., Z.D., Z.D., T.T., O.N. sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası hurdaya dönen iki otomobil çekici marifetiyle yol dışı edildi. Kısa süreli kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA