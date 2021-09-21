Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı Kahramanmaraş'ta kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş - Gaziantep karayolunda meydana geldi. Gaziantep istikametine giden Cemal A. idaresindeki 27 D 9651 plakalı kamyonet karayolunun 11. Kilometresine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada kamyonette bulunan sürücü Cemal A, Emine A, Filiz A, Fatma D, ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ile birlikte toplam 6 kişi yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Son Dakika Haberleri
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