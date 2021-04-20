Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 5 yaralı
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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta iki işçi servisinin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta iki işçi servisinin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza,Türkoğlu ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Ceceli Mahallesi'nden Türkoğlu istikametinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen işçi servisi, sürücüsünün hatalı sollamasının ardından başka bir işçi servis aracına çarptı. Araçlardan birinin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 5 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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