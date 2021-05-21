Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında takla atan araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında takla atan araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat İlçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Orhan A. idaresindeki 46 AAH 838 plakalı araç, bulvar üzerinde seyir halindeyken arkasında seyreden bir aracın çarpması sonucu takla atarak kaza yaptı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, araçta bulunan sürücü, Seda A. (26), S.A. (6) ve H. A. (1) isimli bebek kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya neden olduğu iddia edilen araç ise kaza sonrası olay yerinden uzaklaştı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı