Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında takla atan araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında takla atan araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat İlçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Orhan A. idaresindeki 46 AAH 838 plakalı araç, bulvar üzerinde seyir halindeyken arkasında seyreden bir aracın çarpması sonucu takla atarak kaza yaptı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, araçta bulunan sürücü, Seda A. (26), S.A. (6) ve H. A. (1) isimli bebek kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya neden olduğu iddia edilen araç ise kaza sonrası olay yerinden uzaklaştı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber! İstanbul'da zincirleme kazada genç kadın şok yaşadı
Son dakika haber! İstanbul'da zincirleme kazada genç kadın şok yaşadı
Kızını taciz eden kişiyi öldüren baba, tahliye edildi
Kızını taciz eden kişiyi öldüren baba, tahliye edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere Hülya Avşar Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Adem Büyük Cenk Tosun Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 02:06:51. #1.16#

title