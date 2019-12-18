Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı
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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobilin, park halindeki araçlara ve kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

18.12.2019 19:34 | Son Güncelleme: 18.12.2019 20:08
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı

'ta kontrolden çıkan otomobilin, park halindeki araçlara ve kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hülya N. idaresindeki 46 D 2578 plakalı otomobil, merkez ilçesi Sümbüllü Mahallesi'nde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce aracına, ardından kaldırımdaki yayalara çarptı.

Araç, daha sonra park halindeki bir otomobile ve ardından duvara çarparak durabildi.

Kazada, sürücü Hülya N. ile kaldırımda yürüyen Beyza D, Seher T. ve Halide T. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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