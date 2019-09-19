Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

19.09.2019 21:48
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Şahin Mert Yıldırım (20) idaresindeki 06 BNT 699 plakalı otomobil, Elbistan Çağulhan kara yolu Alembey yol ayrımında, Bekir Keklik'in kullandığı 46 D 2912 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kamyonetin devrildiği kazada, iki aracın sürücüsüyle otomobilde bulunan Ömer Tılafşunlu (20) ile Gökay Yıldırım (32) yaralandı.

Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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