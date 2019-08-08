Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı

08.08.2019 01:48

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ehliyetsiz sürücü Alper G. (17) idaresindeki 46 VA 036 plakalı otomobil ile Mevlüt Demirci (57) yönetimindeki 28 EA 052 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi Hacı Bayram Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra Fatma Soydan (8) ve Betül Demirci (15) de yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA