Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı
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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde servis minibüsü, hafif ticari araç ve bisikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde servis minibüsü, hafif ticari araç ve bisikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Ali Ö'nün kullandığı 46 S 3086 plakalı servis minibüsü ile İbrahim Y'nin kullandığı 27 Z 6101 plakalı hafif ticari araç Battalgazi Mahallesi Söğütlü Caddesi Söğütlü Köprüsü üzerinde çarpıştı.

Kaza anında köprüden geçen bisiklet sürücüsü Süleyman S. de bisikletini durduramayarak hafif ticari araca çarptı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim Y. ile araçtaki yolcu Hasan Y. ve bisiklet sürücüsü Süleyman S. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yararlıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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