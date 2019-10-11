Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

11.10.2019 19:30
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Kahramanmaraş-Kayseri yolu 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Ergül M. idaresindeki 27 AD 579 plakalı otomobil, Kahramanmaraş'tan Göksun istikametine seyrederken Kürtül mevkiine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü Ergün M. ile yolcu konumundaki Nazmiye M. ve Hatice M. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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