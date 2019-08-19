Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı

19.08.2019 18:16

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.B. (51) yönetimindeki 19 AD 010 plakalı otomobil ile A.K. (21) kontrolündeki 46 U 3455 plakalı otomobil, Elbistan-Göksun kara yolunun 23. kilometresinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA