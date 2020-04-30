Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı
30.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:58
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.K.A. idaresindeki 46 NT 402 plakalı otomobil Necmettin Erbakan Bulvarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası takla attı.
Sürücü ile araçta bulunan N.A. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Eğitim, Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA