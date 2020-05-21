Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı Elbistan ilçesinde üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Elbistan ilçesinde üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Fikret Yapıcı idaresindeki 46 EF 261 plakalı otomobil, Devlet Hatun Caddesi'nden Göktürk Caddesi'ne çıktığı sırada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Deniz Gök'ün kullandığı 05 FB 599 plakalı otomobil ile İlhami Göçer yönetimindeki 46 ABG 950 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan Gurbet Yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA