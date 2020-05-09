Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı
09.05.2020 01:13 | Son Güncelleme: 09.05.2020 01:15
Kahramanmaraş'ta pikap ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta pikap ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının hemen öncesinde merkez Onikişubat ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 46 ABV 164 plakalı pikap ile 46 BM 713 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobil içerisindeki Muhammet Furkan T. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Sağlık, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA