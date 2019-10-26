Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Osman Ç. idaresindeki 46 BG 187 plakalı hafif ticari araç, Onikişubat ilçesi Avukat Mehmet Kısakurek Caddesi'nde Abdülnasır S. yönetimindeki 46 ABY 400 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada Abdülnasır S, yönetimindeki araç, yoldan çıkarak su kanalına devrildi.
Yaralanan Abdülnasır S. 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.