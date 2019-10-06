Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

06.10.2019 00:11
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Çakallı mevkiinde meydana geldi. Ömer F.D. (36) idaresindeki 27 SC 299 plakalı otomobil Türkoğlu'ndan Kahramanmaraş'a seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra taklalar atarak kaza yaptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri otomobil sürücüsü Ömer F.D.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken otomobil çekici yardımıyla yol kenarından kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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