Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.E. idaresindeki 71 FN 087 plakalı otomobil Pınarbaşı Caddesi üzerinden, Ö.D'nin kullandığı 38 HB 584 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araçta bulunan 12 yaşındaki T.E. yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.