Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.

1.08.2019 11:05
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.
İbrahim G. (30) idaresindeki 46 ABJ 503 idaresindeki otomobil, Şekerdere Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Hannura'ya (24) çarptı.
Ağır yaralanan Hannura, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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