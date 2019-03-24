Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bülent Ün (43) idaresindeki 46 VG 342 plakalı otomobil ile Burak Çetin'in (25) kullandığı 46 E 2634 plakalı otomobil Termik Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada ağır yalanan Burak Çetin, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA