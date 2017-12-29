Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.





Ökkeş Güler'in kullandığı 46 AB 347 plakalı otomobil, Kahramanmaraş- Gaziantep karayolu kent girişinde Kadir Gökırmak idaresindeki 33 DK 530 otomobille çarpıştıktan sonra park halindeki kamyona vurdu.



Kazada, Tayyip Engizek (18) hayatını kaybetti, sürücüler ile araçlardaki Murat Beyazıt, Halil Çoban ve Çağrı Yüksel yaralandı.





Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.