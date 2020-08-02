Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
02.08.2020 19:17 | Son Güncelleme: 02.08.2020 20:35
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat ilçesi Hacınınoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. 48 R 0693 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Oğuzhan Yanık olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobilde bulunan 4 kişi ise yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA