Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta 3 kamyon ve 1 tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta 3 kamyon ve 1 tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mehmet Salih Dağ'ın kullandığı 34 RZ 0115 plakalı hafriyat kamyonu, Göksun-Kahramanmaraş kara yolunun 16. kilometresinde, Necati A. idaresindeki 46 PH 532 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Bu sırada kazayı fark ederek yardım etmek için yol kenarında duran Hasan C'ye ait 34 RZ 0130 plakalı kamyona da Harun G. yönetimindeki 34 CSK 137 plakalı tır arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Hasan C'ye ait kamyon dereye devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 sürücü, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet Salih Dağ hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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