KAHRAMANMARAŞ - Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

KAHRAMANMARAŞ - Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

18.12.2020 00:07 | Son Güncelleme: 18.12.2020 00:38

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Üngüt Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda İ.E.K. idaresindeki 46 BU 312 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kırmızı ışıkta bekleyen Harun Sular idaresindeki 46 ACV 613 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Harun Sular, otomobiliyle ilk önce park halindeki iki araca, ardından kaldırıma çıkarak bir ağaca çarptı.

Kazada, sürücüler ile araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.

İhbar üzerinde bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Sular, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis kazayla ilgili araştırma başlattı.

KAHRAMANMARAŞ - Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
KAHRAMANMARAŞ - Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
KAHRAMANMARAŞ - Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
KAHRAMANMARAŞ - Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
KAHRAMANMARAŞ - Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
KAHRAMANMARAŞ - Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
KAHRAMANMARAŞ - Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
KAHRAMANMARAŞ - Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
KAHRAMANMARAŞ - Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
KAHRAMANMARAŞ - Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
KAHRAMANMARAŞ - Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Engin Altay Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin İrem Derici Haluk Levent Serdar Ortaç Mustafa Üstündağ
Spor Neymar Erol Bulut Çağdaş Atan Samet Aybaba Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Adana Ankara Kumluca Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KAHRAMANMARAŞ - Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 00:38:27. #1.15#
title