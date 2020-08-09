Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi de yaralandı.

09.08.2020 03:59 | Son Güncelleme: 09.08.2020 04:28

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Yirmiikigün Mahallesi Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. Ali K. idaresindeki 46 AAR 969 plakalı otomobil bulvar üzerinde seyir halindeyken yaya olan Seyyid Tolay'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil taklalar atarak uçuruma yuvarlandı.

Yaya ile birlikte araçta bulunan sürücü Ali K., Mekselina B. (26), Doğasu A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Kazada otomobilin çarptığı yaya Seyyid Tolay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İHA

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