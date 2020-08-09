Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
09.08.2020 03:01 | Son Güncelleme: 09.08.2020 04:18

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Yirmiikigün Mahallesi Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. Ali K. (37) idaresindeki 46 AAR 969 plakalı otomobil bulvar üzerinde seyir halindeyken yaya olan Seyyid Tolay'a (25) çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil taklalar atarak uçuruma yuvarlandı.

Yaya ile birlikte araçta bulunan sürücü Ali K., Mekselina B. (26), Doğasu A. (18) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Kazada otomobilin çarptığı yaya Seyyid Tolay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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