Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, otomobili taşıyan çekicinin şarampole devrilmesi sonucu, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mehmet D. idaresindeki 46 F 8051 plakalı çekiciye, arızalanan 46 F 5328 plakalı Cebrail K'nın otomobilini yükleyen sürücü, ilçeye bağlı Fındıklıkoyak Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Devrilen çekicideki Mehmet D., Cebrail K., ve Gürsel K. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Göksun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cebrail K. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Tedavisi süren yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA