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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında hafif minibüs sürücüsü hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında hafif minibüs sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Onikişubat ilçesine bağlı Döngele Mahallesi'nde meydana geldi. 46 BD 869 plakalı minibüs sürücüsü Hasan Bahar (53), aracı ile manevra yaparken bir anda uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri minibüs sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza sonrası soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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