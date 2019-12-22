Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü
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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

22.12.2019 21:30 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:30
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü

'ta hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Merkez ilçesi Sultan Mahallesi'nde Yusuf K. (19) idaresindeki 46 KZ 782 plakalı hafif ticari araç yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada araçta bulunan Özkan K. (19) ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Özkan K. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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