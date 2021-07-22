Kahramanmaraş'ta trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
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Kahramanmaraş'ta trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mikail Aydın (26) idaresindeki 06 AN 0656 plakalı otomobil, Elbistan Göksun kara yolu Ekinözü yol ayrımı kavşağında, Ömür Bahçekapılı'nın (32) kullandığı 61 BV 179 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada, araçlardaki Fahriye Bahçekapılı (30), Fadime (59) ve Derya Kişif (22) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aykut T. yönetimindeki 46 VA 708 otomobil, Kahramanmaraş-Elbistan kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Ümit G'ye çarptı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ümit G, Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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