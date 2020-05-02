Kahramanmaraş'ta trafik kazaları kamerada
02.05.2020 17:03 | Son Güncelleme: 02.05.2020 17:04
Kahramanmaraş'ta trafik kazaları kamerada Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi.
Kahramanmaraş'ta trafik kazaları kamerada
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim ve Plaka Tanıma Sistemi kameralarınca Kahramanmaraş'ta Nisan ayı içerisinde meydana gelen trafik kazalarının bazıları görüntülendi. KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerde araç sürücülerinin, hız kurallarına ve geçiş kurallarına uymadıkları görülüyor.
Kaynak: İHA