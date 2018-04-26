Kahramanmaraş'ta Trafik Eğitiminde İşbirliği Protokolü

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında trafik eğitiminde işbirliği protokolü imzalandı.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, eğitimde işbirliği için emniyet müdürlüğünde bir araya geldi.

İnci ve Akkurt, yaya ve yolcu olarak okullarına gitmek üzere trafikte yerini alan okul öncesi ve ilkokul birinci kademedeki öğrencilere yönelik trafik düzeninin ve güvenliğinin önemini anlatmak için karayolu kullanımının önemi, trafik polisi tanımı, görsel trafik bilgisi, yolcu ve yaya kuralları konularında verilecek eğitim için işbirliği protokolü imzaladı.

Bu arada yolcu kurallarında çocukların seyahat esnasında araç içindeki yeri, çocuk koltuğu, öğrenci servisiyle seyahat kuralları ve yaya kurallarında da alt geçit, üst geçit, yaya geçidi ve okul geçidi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.