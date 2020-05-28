Kahramanmaraş'ta trafiği tehlikeye sokan atı polis yakaladı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde başıboş gezip trafiği tehlikeye düşüren at, polis ve vatandaşlar tarafından güçlükle yakalandı.
28.05.2020 22:29 | Son Güncelleme: 28.05.2020 23:26
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde başıboş gezip trafiği tehlikeye düşüren at, polis ve vatandaşlar tarafından güçlükle yakalandı.
İlçe merkezinde yol ortasında yürüyerek trafiği tehlikeye sokan atın yakalanması için vatandaşlar seferber oldu.
Polis ekipleri de Malatya Caddesi istikametine giden atın önünü araçla kesti.
Polis ve çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle yakalanan at, sahibine ulaşılarak teslim edildi.
Kaynak: AA