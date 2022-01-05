Kahramanmaraş'ta "Tospik'in Hikayesi" çocuklarla buluştu - Haberler
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Kahramanmaraş'ta "Tospik'in Hikayesi" çocuklarla buluştu

Kahramanmaraş'ta
AA / Tunahan Akgün - Haberler | Kültür Sanat

Kahramanmaraş'ta kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında çocuklar için tiyatro oyunu sahnelendi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında çocuklar için tiyatro oyunu sahnelendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda "Tospik'in Hikayesi" adlı oyun çocuk izleyicisiyle buluştu.

Tospik'in ormanda arkadaşlarıyla süren serüvenini anlatan tiyatro oyunu 2 seans olarak çocuklara gösterimi yapıldı.

Oyuna, çocuklar ve aileleri ilgi gösterdi.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri

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